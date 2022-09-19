У місті на Волині водій збив на смерть пішохода та втік





Про це пише



Як повідомляють БУГу правоохоронці, чоловік, 1961 року народження, помер від отриманих травм на місці ДТП. Зазначають, що це трапилось у темну пору доби.



Поліція встановлює учасників та очевидців події. Якщо щось відомо, просять зателефонувати на «102», або особисто прибути у відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 9-го грудня поблизу заправки ОККО у Нововолинську невідомий на смерть збив пішохода та втік з місця події.Про це пише БУГ Як повідомляють БУГу правоохоронці, чоловік, 1961 року народження, помер від отриманих травм на місці ДТП. Зазначають, що це трапилось у темну пору доби.Поліція встановлює учасників та очевидців події. Якщо щось відомо, просять зателефонувати на «102», або особисто прибути у відділення.

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