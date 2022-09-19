У місті на Волині водій збив на смерть пішохода та втік

У місті на Волині водій збив на смерть пішохода та втік
Вночі 9-го грудня поблизу заправки ОККО у Нововолинську невідомий на смерть збив пішохода та втік з місця події.

Про це пише БУГ.

Як повідомляють БУГу правоохоронці, чоловік, 1961 року народження, помер від отриманих травм на місці ДТП. Зазначають, що це трапилось у темну пору доби.

Поліція встановлює учасників та очевидців події. Якщо щось відомо, просять зателефонувати на «102», або особисто прибути у відділення.


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Теги: ДТП, Нововолинськ, пішохід, смерть
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