Споживання залишається значним через морози, – Укренерго

Споживання залишається значним через морози, – Укренерго
Споживання електроенергії залишається значним через морози, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Ліміти сьогодн не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

Про це повідомляють в "Укренерго".

"Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укренерго", ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

"В цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться", - додали в компанії.

Крім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.

"Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян", - констатували енергетики.

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Теги: Укенерго, енергосистема
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