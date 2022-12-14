СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях
Сьогодні, 09:25
СБУ та ДБР у взаємодії з Офісом Генерального прокурора проводять сьогодні, 10 лютого, масштабну спецоперацію.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.
Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.
Після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.
Також встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована. Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.
Після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.
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