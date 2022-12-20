Лучанин «обчистив» подругу матері: викрав з гаманця 60 тисяч гривень. ФОТО

Лучанин «обчистив» подругу матері: викрав з гаманця 60 тисяч гривень. ФОТО
У суботу, 11 лютого, до поліції надійшло повідомлення від 30-річної жительки Луцька про крадіжку з її помешкання. Злочин скоїли у час, коли жінка пішла до магазину, коли ж повернулася назад – у квартирі були перевернуті речі, а у гаманці відсутні гроші – загалом понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу поліції.

Під час спілкування з потерпілою з’ясувалося, що вона нещодавно повернулася із-за кордону, перед своїм від’їздом ключі від помешкання жінка залишала сусідці.

Як з’ясували правоохоронці, згодом ключ забрав син сусідки і саме він може бути причетним до скоєння крадіжки, проте вдома чоловіка не було, а зв’язок з ним відсутній.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські виявили зловмисника в одному із приміських готелів, його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі лучанину оголосили про підозру у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану, сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Викрадені гроші вилучили, згодом їх повернуть власниці.

Лучанин «обчистив» подругу матері: викрав з гаманця 60 тисяч гривень. ФОТО

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Теги: обікрав, крадіжка, Луцьк, лучанин
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