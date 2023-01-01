РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк
Сьогодні, 14:15
Росія готується до чергового масованого ракетного удару. Враховуючи тенденцію робити перерву між атаками близько двох тижнів, не виключено, що наступна ракетна атака може відбутись 24 лютого.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.
«Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо помітити, що від попереднього до наступного – саме 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – заявила Гуменюк.
Вона також відзначила, що атака може бути як масованою, так і точковою.
«На службі росіян продовжують перебувати у тому числі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів», — сказала Гуменюк.
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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.
«Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо помітити, що від попереднього до наступного – саме 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – заявила Гуменюк.
Вона також відзначила, що атака може бути як масованою, так і точковою.
«На службі росіян продовжують перебувати у тому числі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів», — сказала Гуменюк.
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