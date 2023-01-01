РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, передає



«Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо помітити, що від попереднього до наступного – саме 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – заявила Гуменюк.



Вона також відзначила, що атака може бути як масованою, так і точковою.



«На службі росіян продовжують перебувати у тому числі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів», — сказала Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія готується до чергового масованого ракетного удару. Враховуючи тенденцію робити перерву між атаками близько двох тижнів, не виключено, що наступна ракетна атака може відбутись 24 лютого.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь», передає Укрінформ «Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо помітити, що від попереднього до наступного – саме 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – заявила Гуменюк.Вона також відзначила, що атака може бути як масованою, так і точковою.«На службі росіян продовжують перебувати у тому числі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак, і вони можуть бути залучені як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів», — сказала Гуменюк.

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