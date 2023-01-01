У Луцьку сталася ДТП: автівка перекинулася на дах

У Луцьку сталася ДТП: автівка перекинулася на дах
12 лютого близько 21:50 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Декабристів у Луцьку.

Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.

Легковий автомобіль перекинувся на дах. Потерпілого госпіталізували ще до прибуття рятувальників.

На місці події працювали бійці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони від’єднали акумулятор та за допомогою тросу перевернули легковик і встановили його на колеса.

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Теги: ДТП, Луцьк
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