У Луцьку сталася ДТП: автівка перекинулася на дах





Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.



Легковий автомобіль перекинувся на дах. Потерпілого госпіталізували ще до прибуття рятувальників.



На місці події працювали бійці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони від’єднали акумулятор та за допомогою тросу перевернули легковик і встановили його на колеса.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 лютого близько 21:50 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Декабристів у Луцьку.Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.Легковий автомобіль перекинувся на дах. Потерпілого госпіталізували ще до прибуття рятувальників.На місці події працювали бійці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони від’єднали акумулятор та за допомогою тросу перевернули легковик і встановили його на колеса.

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