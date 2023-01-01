У Луцьку сталася ДТП: автівка перекинулася на дах
Сьогодні, 10:00
12 лютого близько 21:50 трапилася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Декабристів у Луцьку.
Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
Легковий автомобіль перекинувся на дах. Потерпілого госпіталізували ще до прибуття рятувальників.
На місці події працювали бійці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони від’єднали акумулятор та за допомогою тросу перевернули легковик і встановили його на колеса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС у Волинській області.
Легковий автомобіль перекинувся на дах. Потерпілого госпіталізували ще до прибуття рятувальників.
На місці події працювали бійці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони від’єднали акумулятор та за допомогою тросу перевернули легковик і встановили його на колеса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заступнику міністра охорони здоров'я, якого звільнили тиждень тому, повідомили про підозру
Сьогодні, 10:22
У Луцьку сталася ДТП: автівка перекинулася на дах
Сьогодні, 10:00
Українцям пояснили, хто має право вручати повістки
Сьогодні, 09:45
Медіа