Які спеціальності потрібні в армії та чому необхідний «примус» до мобілізації





Про це у коментарі "Олександр Ганущин.



"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – сказав військовий.



Ганущин наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації, подобається їм це чи ні. Бо якщо не вдасться захистити Україну, тоді доведеться жити в окупації.



"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були півроку тому, але вони пов'язані з тим, що Путін довів до величезних цифр плани по мобілізації з того боку", – сказав Олександр Ганущин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зросли темпи мобілізації, оскільки потрібно поповнювати втрати та освоювати нові види озброєнь, які Україні передають союзники.Про це у коментарі " Апостроф " сказав капітан 103 бригади територіальної оборони ЗСУ"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – сказав військовий.Ганущин наголосив, що держава змушена примушувати своїх громадян до мобілізації, подобається їм це чи ні. Бо якщо не вдасться захистити Україну, тоді доведеться жити в окупації."Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони очевидно є вищими, ніж були півроку тому, але вони пов'язані з тим, що Путін довів до величезних цифр плани по мобілізації з того боку", – сказав Олександр Ганущин.

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