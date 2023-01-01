Українцям пояснили, хто має право вручати повістки





Тож на запит



У КМВА наголосили, що в Україні триває мобілізація, тож громадян викликають до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Там заявили, що вручати повістки можуть ті особи та в тих місцях, які не суперечать українському законодавству.



Хто має право вручати повістки в Україні:



- співробітники ТЦК;

- уповноважені особи органів місцевого самоврядування;

- керівники підприємств, установ чи організацій, закладів освіти;

- ФОПи;

- управителі багатоквартирних будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці продовжують масово отримувати повістки для прибуття до Територіальних центрів комплектування (ТЦК), або ж "військкоматів" у народі. Напередодні було підтверджено факт того, що в Дніпровському районі Києва повістки розносили комунальники.Тож на запит ТСН у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) відповіли на запитання, хто має право вручати повістки, чи є у цьому переліку двірники та інші комунальники.У КМВА наголосили, що в Україні триває мобілізація, тож громадян викликають до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Там заявили, що вручати повістки можуть ті особи та в тих місцях, які не суперечать українському законодавству.- співробітники ТЦК;- уповноважені особи органів місцевого самоврядування;- керівники підприємств, установ чи організацій, закладів освіти;- ФОПи;- управителі багатоквартирних будинків.

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