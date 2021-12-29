У лісі на Волині на відео зняли чоловіків, які крали дерева і втекли. ВІДЕО

Працівники групи оперативного реагування філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» виявили порушників під час незаконної заготівлі деревини у Рожищенському лісництві.Про це інформують у Поліському лісовому офісі.Помітивши лісову охорону, чоловіки утекли. Проте не знали, що їх встигли зафіксували на відео. За короткий час у результаті слідчих дій особи учасників інциденту вдалося встановити. Вони понесуть адміністративну відповідальність.Ця ж рейдова група минулого тижня виявила незаконний склад деревини поблизу с. Гораймівка Луцького р-ну. Завдяки злагодженим діям лісової охорони оперативно було встановлено місце незаконної порубки - Холоневицьке лісництво. Спільно з поліцією лісівники встановили і винних.Справа матиме кримінальне завершення, адже сума завданих збитків - понад 64 тис. грн.Результативними були рейди і у вихідні. Майстер лісу Чорторийського лісництва філії «Колківське лісове господарство» під час вечірнього об’їзду виявив лісопорушників. Став фотографувати.Чоловіки, розуміючи, що справа набирає серйозності, почали поводитися агресивно та намагалися забрати телефон. Працівник лісової охорони встиг повідомити поліцію. Лісопорушниками виявилися місцеві жителі.За фактом тривають слідчі дії. Справа також матиме кримінальне завершення - сума збитків у цьому випадку 33 тис. грн.