Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:00
12 лютого готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.08.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.42, а продають за – 42.63.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9,00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.42, а продають за – 42.63.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9,00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:00
Росіяни втратили 138 340 свої вояк
Сьогодні, 08:52
Росіяни наступають на Харківщині. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:45
Волинянка зібрала колекцію прадавніх вишиванок. ФОТО
Сьогодні, 08:11
Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня, – ДТЕК
Сьогодні, 06:30
Медіа