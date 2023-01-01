Курс валют у Луцьку 12 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 42.42, а продають за – 42.63.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9,00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 лютого готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.08.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.42, а продають за – 42.63.Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9,00.

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