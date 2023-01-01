Росіяни втратили 138 340 свої вояк





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3283 (+3) од,

- бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,

- артилерійських систем - 2290 (+3) од,

- РСЗВ - 465 (+0) од,

- засоби ППО - 234 (+0) од,

- літаків - 296 (+0) од,

- гелікоптерів - 286 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),

- крилаті ракети - 857 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,

- спеціальна техніка - 217 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок понеділка, 13 лютого, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 138 340 військових.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3283 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,- артилерійських систем - 2290 (+3) од,- РСЗВ - 465 (+0) од,- засоби ППО - 234 (+0) од,- літаків - 296 (+0) од,- гелікоптерів - 286 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),- крилаті ракети - 857 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,- спеціальна техніка - 217 (+2).

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