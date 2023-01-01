Росіяни втратили 138 340 свої вояк

Росіяни втратили 138 340 свої вояк
За даними на ранок понеділка, 13 лютого, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 138 340 військових.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3283 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,
- артилерійських систем - 2290 (+3) од,
- РСЗВ - 465 (+0) од,
- засоби ППО - 234 (+0) од,
- літаків - 296 (+0) од,
- гелікоптерів - 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),
- крилаті ракети - 857 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,
- спеціальна техніка - 217 (+2).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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