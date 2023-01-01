Посольство США закликало своїх громадян терміново залишити Росію





Про це повідомляє



"Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії", - йдеться в повідомленні.



У посольстві пояснюють, що їм проблематично надати допомогу американцям у Росії в тих умовах, за яких дипвідомство змушено працювати на території РФ.



"Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", - йдеться в заяві.



Там нагадали, що у вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну.



"Росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з Росії та/або призвати їх", - попередили в посольстві.



Також зазначено, що наразі варіанти комерційних рейсів у РФ надзвичайно обмежені та часто недоступні.



"Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США у виїзді з країни, а варіанти транспортування можуть раптово стати ще більш обмеженими", - додають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольство США в Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатичного представництва."Не в'їжджайте до Росії через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки, обмеження польотів до Росії та з Росії", - йдеться в повідомленні.У посольстві пояснюють, що їм проблематично надати допомогу американцям у Росії в тих умовах, за яких дипвідомство змушено працювати на території РФ."Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно виїхати. Виявляйте підвищену обережність через ризик неправомірних затримань", - йдеться в заяві.Там нагадали, що у вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил на підтримку свого вторгнення в Україну."Росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з Росії та/або призвати їх", - попередили в посольстві.Також зазначено, що наразі варіанти комерційних рейсів у РФ надзвичайно обмежені та часто недоступні."Якщо ви хочете покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США у виїзді з країни, а варіанти транспортування можуть раптово стати ще більш обмеженими", - додають у повідомленні.

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