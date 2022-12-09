Заступнику міністра охорони здоров'я, якого звільнили тиждень тому, повідомили про підозру

Заступнику міністра охорони здоров'я, якого звільнили тиждень тому, повідомили про підозру
Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, якого уряд звільнив минулого тижня.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як свідчать матеріали розслідування, колишній посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Встановлено, що він ухвалив неправомірне рішення щодо державної реєстрації за спрощеною процедурою зарубіжного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у «прискореному» режимі.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб.


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Теги: Комаріда, підозра, СБУ
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