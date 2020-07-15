На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей

На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей
Увечері 13 лютого у селі Вітоніж Луцького району трапилася пожежа у дерев'яному житловому будинку. Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:35.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Як з'ясувалося, горіння помітила господиня. Жінка найперше зібрала дворічного сина й однорічну доньку й вивела їх із оселі, а коли повернулася, в кімнаті уже вирувала пожежа.

На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожища та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Ясенівка та Доросині. Вони ліквідували горіння о 19:48.

З діагнозом отруєння чадним газом дітей госпіталізували. Їх стан задовільний.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.
На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей

Уранці минулої доби у селі Суходоли Володимирської громади горіла господарська споруда. Пожежу, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, ліквідували рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська.

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Теги: Волинь, пожежа, діти
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