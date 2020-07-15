На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Як з'ясувалося, горіння помітила господиня. Жінка найперше зібрала дворічного сина й однорічну доньку й вивела їх із оселі, а коли повернулася, в кімнаті уже вирувала пожежа.



На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожища та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Ясенівка та Доросині. Вони ліквідували горіння о 19:48.



З діагнозом отруєння чадним газом дітей госпіталізували. Їх стан задовільний.



Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.



Уранці минулої доби у селі Суходоли Володимирської громади горіла господарська споруда. Пожежу, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, ліквідували рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 13 лютого у селі Вітоніж Луцького району трапилася пожежа у дерев'яному житловому будинку. Повідомлення до служби 101 надійшло о 17:35.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Як з'ясувалося, горіння помітила господиня. Жінка найперше зібрала дворічного сина й однорічну доньку й вивела їх із оселі, а коли повернулася, в кімнаті уже вирувала пожежа.На місці події працювали рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожища та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Ясенівка та Доросині. Вони ліквідували горіння о 19:48.З діагнозом отруєння чадним газом дітей госпіталізували. Їх стан задовільний.Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.Уранці минулої доби у селі Суходоли Володимирської громади горіла господарська споруда. Пожежу, імовірно, спричинену коротким замиканням електромережі, ліквідували рятувальники 7 ДПРЧ м. Володимира та 5 ДПРЧ м. Нововолинська.

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