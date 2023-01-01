На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк

Парфелюк Олександр Вікторович, 1994 року народження.



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"Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався. Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боронячи рубежі рідної країни, у бою з окупантами загинув воїн із села Яловацьк Камінь-Каширської ОТГ, 1994 року народження.Про це повідомили у громаді."Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався. Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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