На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк
Боронячи рубежі рідної країни, у бою з окупантами загинув воїн із села Яловацьк Камінь-Каширської ОТГ Парфелюк Олександр Вікторович, 1994 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався. Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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