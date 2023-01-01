На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк
Сьогодні, 10:40
Боронячи рубежі рідної країни, у бою з окупантами загинув воїн із села Яловацьк Камінь-Каширської ОТГ Парфелюк Олександр Вікторович, 1994 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався. Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
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Про це повідомили у громаді.
"Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Вічна і світла пам'ять Герою небесного війська. Спочивай з миром, воїне, якого так і не дочекався. Немає таких слів, які би змогли розрадити розпач рідних і близьких людей. Камінь-Каширська міська рада висловлює співчуття родині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі зустрічі захисника на рідній Батьківщині повідомлять згодом.
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