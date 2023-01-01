Раміна Есхакзай розповіла, як зняла свій резонансний репортаж у Бахмуті. ФОТО

Раміни Есхакзай про те, в якому стані зараз Бахмут і як живуть в умовах систематичних обстрілів місцеві жителі та військові, вийшовши 4 лютого, майже одразу став резонансним. Наразі його переглянуло майже півтора мільйона глядачів. Одначасно дехто називає його скандальним, журналістку звинувачують у необачних висловлюваннях.



Про те, як було знято цей репортаж і що означали слова Раміни, – в її інтерв’ю



Раміна розповіла, що на Донеччину планувала поїхати давно, але не у Бахмут, проте плани пізніше різко змінилися.



"Я запитала, чи можна мені приїхати, наскільки це безпечно, чи навпаки – небезпечно. Чи дадуть мені дозвіл? Він відповів: Бахмут – найгарячіша точка, але в супроводі військовиків, якщо приїхати найближчими днями, буде змога відзняти випуск", - сказала Раміна.



Цей випуск до публікації подивилися пресофіцери, адже не можна допустити, щоб репортаж дав змогу ворогові визначити позиції наших військ, здобути важливу для нього інформацію. Раміну звинувачують у соцмережах, що озвучили неперевірену інформацію про загибель непідготовлених вояків у Бахмуті (вони живуть чотири години) – а це, мовляв, грає на руку росії в її інформаційній війні проти України.



"Непідготовлений військовик на бахмутському напрямку, за інформацією волонтерів, які вивозять «двохсотих» і «трьохсотих», живе чотири години. Для чого я це сказала? По-перше, щоб цивільні зрозуміли, якою ціною дається перемога, по-друге – дуже багато наших людей зараз хочуть іти воювати. Вийшло так, що в соціальних мережах мої слова перекрутили, начебто всі військовики живуть у Бахмуті чотири години. Але ж це неправда! Я знаю вояків, які вже рік на одному напрямку і вони всі живі, тому що всі підготовлені. І якщо ця інформація привертає увагу, то треба брати з моїх слів тільки те, що є насправді – непідготовлені люди не повинні воювати в таких гарячих точках, і кожному треба готуватися. Я не розумію, з чого росіяни радіють? Я ж не сказала, що саме наші вояки живуть чотири години. У росіян ситуація гірша", - розповіла вона.



Як розповідає журналістка, її випуски полюбляють дивитися іноземці. Наприклад, після матеріалу про Маріуполь з Раміною зв’язався журналіст з Netflix і попросив контакти героїв цього випуску.



"У мене є запити й плани поїздок у гарячі точки. Але я поїду ближче до лінії фронту лише тоді, коли пройду курс бойового медика, пройду практику. Для мене це зараз завдання № 1", - розповіла про свої плани Раміна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Репортаж журналісткипро те, в якому стані зараз Бахмут і як живуть в умовах систематичних обстрілів місцеві жителі та військові, вийшовши 4 лютого, майже одразу став резонансним. Наразі його переглянуло майже півтора мільйона глядачів. Одначасно дехто називає його скандальним, журналістку звинувачують у необачних висловлюваннях.Про те, як було знято цей репортаж і що означали слова Раміни, – в її інтерв’ю SPILKA News. Раміна розповіла, що на Донеччину планувала поїхати давно, але не у Бахмут, проте плани пізніше різко змінилися."Я запитала, чи можна мені приїхати, наскільки це безпечно, чи навпаки – небезпечно. Чи дадуть мені дозвіл? Він відповів: Бахмут – найгарячіша точка, але в супроводі військовиків, якщо приїхати найближчими днями, буде змога відзняти випуск", - сказала Раміна.Цей випуск до публікації подивилися пресофіцери, адже не можна допустити, щоб репортаж дав змогу ворогові визначити позиції наших військ, здобути важливу для нього інформацію. Раміну звинувачують у соцмережах, що озвучили неперевірену інформацію про загибель непідготовлених вояків у Бахмуті (вони живуть чотири години) – а це, мовляв, грає на руку росії в її інформаційній війні проти України."Непідготовлений військовик на бахмутському напрямку, за інформацією волонтерів, які вивозять «двохсотих» і «трьохсотих», живе чотири години. Для чого я це сказала? По-перше, щоб цивільні зрозуміли, якою ціною дається перемога, по-друге – дуже багато наших людей зараз хочуть іти воювати. Вийшло так, що в соціальних мережах мої слова перекрутили, начебто всі військовики живуть у Бахмуті чотири години. Але ж це неправда! Я знаю вояків, які вже рік на одному напрямку і вони всі живі, тому що всі підготовлені. І якщо ця інформація привертає увагу, то треба брати з моїх слів тільки те, що є насправді – непідготовлені люди не повинні воювати в таких гарячих точках, і кожному треба готуватися. Я не розумію, з чого росіяни радіють? Я ж не сказала, що саме наші вояки живуть чотири години. У росіян ситуація гірша", - розповіла вона.Як розповідає журналістка, її випуски полюбляють дивитися іноземці. Наприклад, після матеріалу про Маріуполь з Раміною зв’язався журналіст з Netflix і попросив контакти героїв цього випуску."У мене є запити й плани поїздок у гарячі точки. Але я поїду ближче до лінії фронту лише тоді, коли пройду курс бойового медика, пройду практику. Для мене це зараз завдання № 1", - розповіла про свої плани Раміна.

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