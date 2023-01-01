Дефіцит в енергосистемі відсутній, – Укренерго

Дефіцит в енергосистемі відсутній, – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

Як додають в компанії, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

"Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" зазначили, що в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

"Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень та передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів", - зазначають в компанії.

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Теги: Укренерго, дефіцит, енергосистема
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