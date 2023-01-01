Обмежено придатні до служби українці також можуть бути мобілізовані





Про те, куди їх можуть мобілізувати, на своїй Facebook-сторінці



Відповідно до п.3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни України під час мобілізації зобов'язані бути за викликом до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період. Ті, хто ухиляється від військового обліку, навчальних або спеціальних зборів, від служби за призовом під час мобілізації, несуть кримінальну відповідальність.



Під час воєнного стану можуть бути мобілізовані також обмежено придатні. Однак їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення.



"Обмежена придатність у воєнний час – це непридатність у мирний час, проте це не означає, що військовозобов'язаний відстрочений від служби в армії. Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати", - йдеться у повідомленні.



Обмежено придатні можуть служити у частинах (підрозділах) забезпечення, терцентрах комплектування, установах, організаціях, навчальних закладах тощо. Не можуть їх відправити в десантні війська, плавсклад, морську піхоту та спецспоруди.



Які види служби та військові роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю визначається на медичній комісії, залежить не тільки від стану здоров'я, але також і від військової спеціальності, посади, віку і роботи військовозобов'язаного.

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