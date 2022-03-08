В Україні хочуть скасувати 8 березня і 1 травня





Про це



Група народних депутатів з фракції «Голос» та позафракційних серед яких Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9009 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят, яким пропонується скасувати святкування Дня перемоги 8 березня та 1 травня.



Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та встановити такі святкові дні:



- 1 січня - Новий рік



- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове



- 25 лютого – День української жінки (День українки)



- День народження Лесі Українки(замість 8 березня);



- 9 березня - Шевченків день – День народження Тараса



Шевченка



- друга неділя травня - День матері



- 28 червня - День Конституції України



- 28 липня - День Української Державності



- 24 серпня - День незалежності України



- 14 жовтня - День захисника України.



Таким чином пропонується скасувати святкування 8 березня міжнародного жіночого дня, який на думку авторів встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Замість нього передбачається святкування 25 лютого в день народження Лесі Українки Дня Української жінки. При цьому вихідним хочуть робити день народження Тараса Шевченка 9 березня. Також передбачається скасування вихідного 1 травня. Натомість у травні пропонується святкувати День Матері.



Крім цього автори пропонують скасувати вихідний день 9 травня – День перемоги над нацизмом. Натомість в разі схвалення ініціативи 8 травня буде день пам’яті та примирення, який не буде червоним днем у календарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати вихідні дні 1 та 9 травня та 8 березня.Про це пише Судово-юридична газета.Група народних депутатів з фракції «Голос» та позафракційних серед якихтазареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9009 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят, яким пропонується скасувати святкування Дня перемоги 8 березня та 1 травня.Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та встановити такі святкові дні:- 1 січня - Новий рік- 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове- 25 лютого – День української жінки (День українки)- День народження Лесі Українки(замість 8 березня);- 9 березня - Шевченків день – День народження ТарасаШевченка- друга неділя травня - День матері- 28 червня - День Конституції України- 28 липня - День Української Державності- 24 серпня - День незалежності України- 14 жовтня - День захисника України.Таким чином пропонується скасувати святкування 8 березня міжнародного жіночого дня, який на думку авторів встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Замість нього передбачається святкування 25 лютого в день народження Лесі Українки Дня Української жінки. При цьому вихідним хочуть робити день народження Тараса Шевченка 9 березня. Також передбачається скасування вихідного 1 травня. Натомість у травні пропонується святкувати День Матері.Крім цього автори пропонують скасувати вихідний день 9 травня – День перемоги над нацизмом. Натомість в разі схвалення ініціативи 8 травня буде день пам’яті та примирення, який не буде червоним днем у календарі.

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