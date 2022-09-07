На Волині п'яний водій вантажівки намагався відкупитись від поліцейських





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 13 лютого, на автодорозі поблизу села Вишнів Ковельського району за порушення правил дорожнього руху співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажівку MAN. За кермом автомобіля перебував 48-річний житель Києва.



Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Під час освідування драгер показав 3,36 проміле в крові, що майже в 17 разів вище допустимої норми.



За непритягнення його до адміністративної відповідальності чоловік надав правоохоронцям 100 євро неправомірної вигоди.



Дії правопорушника задокументували. На місце прибула слідчо-оперативна група, гроші вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Нагадаємо, що









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