Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони
Сьогодні, 11:05
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони.
Про це він написав у фейсбуці.
"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.
Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра. У якості радників вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхьої експертизи та компетенцій. Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що запросив до команди нових людей: на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - медійника Андрія Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у фейсбуці.
"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.
Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра. У якості радників вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхьої експертизи та компетенцій. Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони", - йдеться в повідомленні.
Також він повідомив, що запросив до команди нових людей: на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - медійника Андрія Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони
Сьогодні, 11:05
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк
Сьогодні, 10:40
На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей
Сьогодні, 10:28
Медіа