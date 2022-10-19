Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони

Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони.

Про це він написав у фейсбуці.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук.
Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра. У якості радників вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які вимагають повного залучення їхьої експертизи та компетенцій. Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони", - йдеться в повідомленні.

Також він повідомив, що запросив до команди нових людей: на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку - волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції - медійника Андрія Шевченка.

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Теги: Міноборони, Резніков, призначення
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