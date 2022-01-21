На Волині небайдужий чоловік повідомив про двох п'яних водіїв вантажівок

На Волині небайдужий чоловік повідомив про двох п'яних водіїв вантажівок
Сьогодні, 13 лютого, під час несення служби на одному із блокпостів до патрульних міста Ковеля звернувся чоловік та розповів, що йому відомо про двох водіїв вантажівок, які керують у нетверезому стані.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори зупинили схожі за описом транспортні засоби, коли ті проїжджали через блокпост. Під час спілкування з водіями поліцейські виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager на місці події. Результат виявився позитивним: в одного з чоловіків — 2, 57 проміле, а в іншого — 1, 61 проміле.

На обох правопорушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
На Волині небайдужий чоловік повідомив про двох п'яних водіїв вантажівок
На Волині небайдужий чоловік повідомив про двох п'яних водіїв вантажівок

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Теги: Волинь, Ковель, водії, вантажівки
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