На Волині небайдужий чоловік повідомив про двох п'яних водіїв вантажівок
Сьогодні, 17:43
Сьогодні, 13 лютого, під час несення служби на одному із блокпостів до патрульних міста Ковеля звернувся чоловік та розповів, що йому відомо про двох водіїв вантажівок, які керують у нетверезому стані.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили схожі за описом транспортні засоби, коли ті проїжджали через блокпост. Під час спілкування з водіями поліцейські виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager на місці події. Результат виявився позитивним: в одного з чоловіків — 2, 57 проміле, а в іншого — 1, 61 проміле.
На обох правопорушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили схожі за описом транспортні засоби, коли ті проїжджали через блокпост. Під час спілкування з водіями поліцейські виявили у них ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager на місці події. Результат виявився позитивним: в одного з чоловіків — 2, 57 проміле, а в іншого — 1, 61 проміле.
На обох правопорушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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