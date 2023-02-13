На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Триває триста п’ятдесят п'ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.. Визначені підрозділи ЗС РБ та ЗС РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки військ Російської Федерації.Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка - Дніпропетровської.На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.