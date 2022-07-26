20-річний волинянин побив та пограбував чоловіка у його власному будинку

Ківерцівські поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжок і грабежу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У п’ятницю, 10 лютого, до поліції із заявою звернувся 23-річний житель міста Рожище. Він розповів, що у власному будинку його пограбував візуально знайомий чоловік. Зловмисник побив заявника та відібрав мобільний телефон Nомі із зарядним пристроєм і ноутбук Toshiba.Співробітники поліції оперативно встановили, що злочин скоїв неодноразово судимий 20-річний місцевий житель. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі вилучили.Напередодні поліцейські вже затримували чоловіка за вчинення двох крадіжок. Тоді йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Однак, це не завадило йому скоїти черговий злочин.За фактом грабежу, вчиненому в умовах воєнного стану слідчі оголосили затриманому ще одну підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.