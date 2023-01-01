Громадян Франції закликають якнайшвидше покинути Білорусь через наступ РФ, – МЗС країни





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"В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються. Французам у Білорусі пропонується якнайшвидше залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією", - йдеться в повідомленні.



У МЗС зазначили, що у разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі.



"Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь", - додали у міністерстві.



Також американське посольство радить громадянам США не відвідувати Росію, а тим, хто перебуває на її території - негайно виїхати.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадян Франції закликають якнайшвидше покинути Білорусь.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням сайт міністерства."В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються. Французам у Білорусі пропонується якнайшвидше залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією", - йдеться в повідомленні.У МЗС зазначили, що у разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі."Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь", - додали у міністерстві.Також американське посольство радить громадянам США не відвідувати Росію, а тим, хто перебуває на її території - негайно виїхати.Нагадаємо, що Російська Федерація вже розпочала новий великий наступ в Україні

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