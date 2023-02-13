«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг





Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 13 лютого, повідомляє



"Ми бачимо, як вони (росіяни, – ред.) посилають більше військ, більше зброї. Ми вже бачимо початок нового російського наступу в Україні", - сказав Столтенберг.



За його словами, президент РФ Володимир Путін відправляє "тисячі і тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат", але чинячи тиск на українців.



"Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості", – зазначив Столтенберг і закликав країни Заходу швидше постачати Україні якнайбільше зброї та боєприпасів.



Генсек Альянсу наголосив, що не бачить "жодних ознак" того, що Путін "готується до миру".



"Ми бачимо, що Путін та Росія все ще хочуть контролювати Україну", – сказав він.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федерація вже розпочала новий великий наступ в Україні.Про це сказав генеральний секретар НАТОна брифінгу в Брюсселі у понеділок, 13 лютого, повідомляє LB.ua з посиланням на The Guardian."Ми бачимо, як вони (росіяни, – ред.) посилають більше військ, більше зброї. Ми вже бачимо початок нового російського наступу в Україні", - сказав Столтенберг.За його словами, президент РФвідправляє "тисячі і тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат", але чинячи тиск на українців."Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості", – зазначив Столтенберг і закликав країни Заходу швидше постачати Україні якнайбільше зброї та боєприпасів.Генсек Альянсу наголосив, що не бачить "жодних ознак" того, що Путін "готується до миру"."Ми бачимо, що Путін та Росія все ще хочуть контролювати Україну", – сказав він.Нагадаємо, які спеціальності потрібні в армії та чому необхідний «примус» до мобілізації

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