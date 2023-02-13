«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг

«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Російська Федерація вже розпочала новий великий наступ в Україні.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 13 лютого, повідомляє LB.ua з посиланням на The Guardian.

"Ми бачимо, як вони (росіяни, – ред.) посилають більше військ, більше зброї. Ми вже бачимо початок нового російського наступу в Україні", - сказав Столтенберг.

За його словами, президент РФ Володимир Путін відправляє "тисячі і тисячі військ", приймаючи "дуже високий рівень втрат", але чинячи тиск на українців.

"Те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати в кількості", – зазначив Столтенберг і закликав країни Заходу швидше постачати Україні якнайбільше зброї та боєприпасів.

Генсек Альянсу наголосив, що не бачить "жодних ознак" того, що Путін "готується до миру".

"Ми бачимо, що Путін та Росія все ще хочуть контролювати Україну", – сказав він.

Нагадаємо, які спеціальності потрібні в армії та чому необхідний «примус» до мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге
Сьогодні, 16:42
«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Сьогодні, 16:33
Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
Сьогодні, 16:16
Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Сьогодні, 16:06
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Сьогодні, 16:06
РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк
Сьогодні, 14:15
Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна
Сьогодні, 12:41
У Донецькій області росіяни вдарили по дитсадку і лікарні, в Сумській атакували чотири громади У Донецькій області росіяни вдарили по дитсадку і лікарні, в Сумській атакували чотири громади
Сьогодні, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге
Сьогодні, 16:42
 0
«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Сьогодні, 16:33
 0
Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
Сьогодні, 16:16
 0
Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Сьогодні, 16:06
 0
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8