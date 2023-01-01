Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами





Про це повідомляє Владислава Назарова.



"До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16", - йдеться у повідомленні.



Назаров додав, що росіяни активізували повітряну розвідку вздовж лінії фронту. Фіксується збільшення розвідувальних дронів окупантів. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



"Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - підкреслив Назаров.



Водночас спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні, 13 лютого, вивела у Чорне море фрегат з крилатими ракетами. Ворог тримає напоготові у Чорному морі 16 "Калібрів".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" полковника"До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16", - йдеться у повідомленні.Назаров додав, що росіяни активізували повітряну розвідку вздовж лінії фронту. Фіксується збільшення розвідувальних дронів окупантів. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги."Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - підкреслив Назаров.Водночас спікер Сил оборони півдня Українине виключає, що окупанти можуть на річницю вторгнення обстріляти Україну

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