Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами

Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Росія сьогодні, 13 лютого, вивела у Чорне море фрегат з крилатими ракетами. Ворог тримає напоготові у Чорному морі 16 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16", - йдеться у повідомленні.

Назаров додав, що росіяни активізували повітряну розвідку вздовж лінії фронту. Фіксується збільшення розвідувальних дронів окупантів. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - підкреслив Назаров.

Водночас спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк не виключає, що окупанти можуть на річницю вторгнення обстріляти Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Сьогодні, 16:33
Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
Сьогодні, 16:16
Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Сьогодні, 16:06
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 15:35
У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг «Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Сьогодні, 16:33
РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк РФ може завдати наступного масованого ракетного удару 24 лютого, – Гуменюк
Сьогодні, 14:15
Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна
Сьогодні, 12:41
У Донецькій області росіяни вдарили по дитсадку і лікарні, в Сумській атакували чотири громади У Донецькій області росіяни вдарили по дитсадку і лікарні, в Сумській атакували чотири громади
Сьогодні, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге
Сьогодні, 16:42
 0
«Ми бачимо початок нового російського наступу в Україні», – Столтенберг
Сьогодні, 16:33
 0
Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
Сьогодні, 16:16
 0
Росія вивела у Чорне море фрегат з «Калібрами» та активізує розвідку дронами
Сьогодні, 16:06
 0
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8