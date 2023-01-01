Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге

Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге
Громадянина Росії, який раніше намагався незаконно перетнути кордон на Волині, затримали знову на околиці населеного пункту Сокиряни Дністровського району прикордонники Чернівецького загону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Затриманий 28-річний житель Хабаровського краю РФ раніше мав посвідку на тимчасове проживання в Україні, термін дії якої закінчився у березні 2022 року.

В січні цього року росіянин на надувному матраці переплив з Польщі в Україну через Західний Буг. Тоді його виявили прикордонники Волинського загону.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та в рамках реадмісії видворили в Польщу, заборонивши в’їзд на територію нашої країни на 5 років.
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге

Впертий росіянин знову спробував незаконно потрапити в Україну, але цього разу з території Молдови. Наразі затриманого доставлено до прикордонного підрозділу. Вирішується питання, щодо початку кримінального провадження за ст. 332 -2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України». Санкція статті за перетинання кордону України особою, якій заборонено в’їзд на територію України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Росіянина, який на матраці перетнув кордон з Польщею на Волині, затримали вдруге


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Теги: Росіянин, кордон, Волинь
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