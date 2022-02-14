Як на Волині працюватимуть відділи ДРАЦС 14 лютого

Як на Волині працюватимуть відділи ДРАЦС 14 лютого
Волинський відділ ДРАЦС також долучається до Всеукраїнської акції "Кохання переможе": 14 лютого окремі відділи працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Міністерства юстиції.

"У День Валентина – 14 лютого – усі закохані зможуть подати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати його, якщо він призначений у вищевказаний день. А відділи ДРАЦС, які є учасниками заходу «Кохання переможе», працюватимуть у подовженому режимі, аби усі охочі змогли зробити цей день особливим для себе та своєї другої половинки. Відділи ДРАЦС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, які чекатимуть на охочих заручитися і одружитися з 8:00 до 20:00", - йдеться в повідомленні.

На Волині на закоханих чекатимуть у трьох відділах ДРАЦСу:

м. Луцьк, просп. Соборності, 18,

м.Ковель , вул. Кармелюка, 4,

м. Володимир, вул. Івана Франка, 2а.

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Теги: День закоханих, ДРАЦС
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