Польща уже надала Україні 250 танків Т-72, – Моравецький

Матеуш Моревецький заявив про те, що його країна передала Україні 250 пострадянських танків Т-72.



Про це глава польського уряду заявив на пресконференції, пише



За словами Моравецького, Польща має намір передати Збройним силам ще 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy.



"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", – сказав він.



Нагадаємо, Польща планує щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України. Місія з навчання підрозділів ЗСУ пропонує українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.



Тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщізаявив про те, що його країна передала Україні 250 пострадянських танків Т-72.Про це глава польського уряду заявив на пресконференції, пише LB.ua За словами Моравецького, Польща має намір передати Збройним силам ще 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy."Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", – сказав він.Нагадаємо, Польща планує щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних сил України. Місія з навчання підрозділів ЗСУ пропонує українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.Тренування українських підрозділів відбувається в рамках місії ЄС, у якій Польща виступила одним з головних організаторів і зробила найбільший внесок, зокрема здійснюючи управління місією на операційному рівні. Штаб місії створено на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході країни.

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