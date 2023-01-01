У ГУР розповіли про роботу над поверненням полонених з Маріуполя та острова Зміїний
Сьогодні, 20:35
Частина захисників острова Зміїний так само, як і значна частина захисників Маріуполя та «Азовсталі», перебуває в російському полоні. Робота над їх поверненням додому триває.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ з нагоди презентації циклу з трьох документальних фільмів «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
«Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому. Ті хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, на скільки ми всі можемо жити у нормальному житті зараз, або також до боротьби і далі до виконання своїх обов’язків. Тому це справді чутлива тема», - зазначив Андрій Юсов.
Представник ГУР МО України під час презентації фільмів відзначив, що важливим принципом усіх журналістів та представників кіноіндустрії є — «Не нашкодь!».
«Тому що все відбувається і продовжує відбуватися в режимі реального часу, є погляд українських журналістів, українських режисерів, міжнародних ЗМІ, які документальною продукцією показують правду. Ця правда на боці України, тому що вона на боці міжнародного, гуманітарного права, на боці історичної справедливості. І разом з тим, дуже часто не можна показувати те, що хотіли б», — додав Андрій Юсов.
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Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ з нагоди презентації циклу з трьох документальних фільмів «Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
«Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому. Ті хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, на скільки ми всі можемо жити у нормальному житті зараз, або також до боротьби і далі до виконання своїх обов’язків. Тому це справді чутлива тема», - зазначив Андрій Юсов.
Представник ГУР МО України під час презентації фільмів відзначив, що важливим принципом усіх журналістів та представників кіноіндустрії є — «Не нашкодь!».
«Тому що все відбувається і продовжує відбуватися в режимі реального часу, є погляд українських журналістів, українських режисерів, міжнародних ЗМІ, які документальною продукцією показують правду. Ця правда на боці України, тому що вона на боці міжнародного, гуманітарного права, на боці історичної справедливості. І разом з тим, дуже часто не можна показувати те, що хотіли б», — додав Андрій Юсов.
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