На Волині помер священник

На Волині помер священник
У селищі Іваничі на Волині помер клірик Володимир-Волинської єпархії УПЦ протоієрей Анатолій Сидько.

Про це повідомили на сайті єпархії.

Зазначається, що священник помер 13 лютого після тривалої хвороби.

«13 лютого, після тривалої хвороби та внаслідок перенесеного хірургічного втручання, на 55-ому році життя помер протоієрей Анатолій Сидько, настоятель храму Казанської ікони Божої Матері, котрий тривалий час був благочинним Іваничівської округи», - йдеться у дописі.

14 лютого, у вівторок, в храмі Казанської ікони Божої Матері селища Іваничі о 9:00 відбудеться Заупокійна літургія, а об 11:00 - Чин священницького похорону новопреставленного отця Анатолія.

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Теги: Сидько, священник, помер
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