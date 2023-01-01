На Волині 14 лютого світло вимикати не будуть

На Волині 14 лютого світло вимикати не будуть
На Волині 14 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ПрАТ«Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у вівторок.

Наголосили, графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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