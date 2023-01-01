Погода в Луцьку на вівторок, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Незважаючи на те, що вранці, 14 лютого, небо вкриють хмари, день та вечір у Луцьку обіцяють бути ясними. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять мученика Трифона. Про погоду наші пращури судили за небом: якщо на Трифона небо було усіяне зірками, то очікували пізньої весни. Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими: “Який Трифон, такі й останні дні лютого”.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +5°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять мученика Трифона. Про погоду наші пращури судили за небом: якщо на Трифона небо було усіяне зірками, то очікували пізньої весни. Якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну. Якщо до кінця дня небо вкривалось туманним прошарком білих хмар, очікували незабаром хорошої погоди. Взагалі за погодою цього дня передвіщали погоду до кінця зими: “Який Трифон, такі й останні дні лютого”.
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