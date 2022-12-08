Льотчик KARAYA, який служив у Луцьку, знову сів за штурвал

Льотчик KARAYA, який служив у Луцьку, знову сів за штурвал
«Я повернувся!» – так стисло прокоментував своє повернення до бойової роботи Герой України льотчик-винищувач Вадим Ворошилов із позивним KARAYA.

Про це повідомляє АрміяInform.

Льотчик-винищувач 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

Медики, як завжди, були вкрай обережними у прогнозах. Адже мова йде про висоту в півтори тисячі метрів… Проте Вадим Ворошилов переконував: «Якнайшвидше знову стане в стрій!» Свого слова він дотримав.

«Як і обіцяв, працюємо далі, до повного знищення ворога», – додав Герой України.

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Теги: KARAYA, Ворошилов, льотчик
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