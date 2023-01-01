Про експрес для закоханих і колекцію прадавніх вишиванок: добрі новини від ВолиньPost за 13 лютого

Сьогодні у нас ‒ дійсно тепла добірка. Згадали про кохання, вишиванки і 560 ліквідованих рашистів за добу. Останнє особливо тішить.Отожми писали про таке:Подорож триватиме 2,5 години, маршрут проходитиме по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14 лютого о 18:56, а у вихідні, 18 та 19 лютого, о 12:56. Подорож буде у новому вагоні в купе на двох і з можливістю замовити спеціальне меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.Великою творчою пристрастю вчительки історії Раково-Ліського ліцею на Волиніє вишивання. Крім того, що вона власними руками створює атрибути національної ідентичності, зібрала колекцію прадавніх вишиванок, виготовлених жінками роду Совальських по батьківській лінії.Експонатів вишиваного одягу значиться близько десятка, втім кожен із них багатий своєю історією, а відтак для молодих нащадків, носіїв цього прізвища, став справжньою реліквією. Найстарішою із добірки її унікального «багатства» вважається прабабусина сорочка, виготовлена 1905 року. Орнамент виконаний технікою шиття хрестиком на лляному полотні. Одягалась виключно на свята і до церкви.За даними на ранок понеділка, 13 лютого, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб,- танків ‒ 3283 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6492 (+4) од,- артилерійських систем - 2290 (+3) од,- РСЗВ - 465 (+0) од,- засобів ППО - 234 (+0) од,- літаків - 296 (+0) од,- гелікоптерів - 286 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0),- крилатих ракет - 857 (+0),- кораблів/катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2) од,- спеціальної техніки - 217 (+2).Дуже скоро усіх нас охопить романтичний настрій, адже 14 лютого пари святкують день закоханих. Тож, якщо ви шукаєте подарунок на 14 лютого для свого коханого чи коханої, то вам варто добре подумати, що саме їм подарувати, щоб насправді приємно здивувати. Саме для цього й існують сертифікати на враження від bodo, серед яких ви точно знайдете ідеальний презент.Днями військовослужбовці окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили гелікоптер противника Мі-24. Уразити ворожий гвинтокрил вдалося у досить нетиповий для цього виду цілей спосіб — за допомогою самохідної артилерії, яка миттєво відреагувала на інформацію аеророзвідників щодо виявлення місця посадки ворожого гелікоптера з десантом. Розрахунок аеророзвідників складається з двох військовослужбовців —та«Після команди «Постріл», очікування… А в голові крутиться: ну давайте, давайте — влучте, і зараз буде все класно. Коли є точне влучання, звісно радіємо. Ми — це очі, ми корегуємо і допомагаємо. Налагодити досконалу взаємодію — це найголовніше», — говорить Тетяна.