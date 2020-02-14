Як вибрати подарунок на 14 лютого для коханої людини*





Прогулянка на квадроциклах

Якщо ваша друга половинка любить активний відпочинок, то чому б не подарувати їй або йому заїзд на повнопривідному квадроциклі? Для початку ви пройдете інструктаж, щоб навчитися керувати цим видом транспорту, а потім проїдетеся різноманітною місцевістю і отримаєте задоволення не тільки від самого процесу їзди, але й від гарних краєвидів.



VR-квест

Чудовий варіант проведення часу, тим більше, що цей квест є дійсно доволі незвичайним, адже він повністю відбувається у віртуальній реальності. На вас одягнуть спеціальний шолом, який і буде транслювати для вас різноманітні завдання і головоломки, тож можете не сумніватися, що подібне проведення часу не залишить байдужими ні вас, ні вашу кохану людину.



Купання в чані

Якщо ви давно мрієте про відпочинок, то вам точно варто вибрати саме цей варіант для подарунка на 14 лютого. Ви разом проведете час у спеціальному чані, де дійсно висока температура води й де будуть ще й спеціальні трави та ефірні олії. Таким чином не тільки ваші м’язи стануть менш напруженими, але й настрій стане набагато кращим.



Вечеря з безлімітним м’ясом

Ще один варіант проведення часу, де ви можете скласти компанію своїй коханій людині. Ви відправляєтесь у бразильський ресторан з унікальною системою родізіо, завдяки якій ви зможете з’їсти ту кількість страв, яку самі захочете. Повірте, така вечеря вам точно обом запам’ятається надовго!



Романтичний вечір у SPA салоні

День закоханих - це чудова нагода провести разом час у дійсно романтичній атмосфері. Для цього ви можете разом відправитись у спа і отримати цілий комплекс різноманітних процедур, які не тільки допоможуть приємно провести час, але й позитивно вплинуть на ваше здоров'я. Це буде повний релакс з використанням ефірних олій, бамбукових паличок та масажем, тож ваш коханий чи кохана зможуть нарешті якісно відпочити!



Ми впевнені, що навіть якщо ви не змогли обрати щось з запропонованих вище варіантів, то свій ідеальний подарунок для коханої людини ви точно знайдете на bodo. А це означає, що яскраве святкування вам точно буде забезпечене!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Дуже скоро усіх нас охопить романтичний настрій, адже 14 лютого пари святкують день закоханих. Тож, якщо ви шукаєте подарунок на 14 лютого для свого коханого чи коханої, то вам варто добре подумати, що саме їм подарувати, щоб насправді приємно здивувати. Саме для цього й існують сертифікати на враження від bodo, серед яких ви точно знайдете ідеальний презент. Про деякі з них розповімо більш докладно.Якщо ваша друга половинка любить активний відпочинок, то чому б не подарувати їй або йому заїзд на повнопривідному квадроциклі? Для початку ви пройдете інструктаж, щоб навчитися керувати цим видом транспорту, а потім проїдетеся різноманітною місцевістю і отримаєте задоволення не тільки від самого процесу їзди, але й від гарних краєвидів.Чудовий варіант проведення часу, тим більше, що цей квест є дійсно доволі незвичайним, адже він повністю відбувається у віртуальній реальності. На вас одягнуть спеціальний шолом, який і буде транслювати для вас різноманітні завдання і головоломки, тож можете не сумніватися, що подібне проведення часу не залишить байдужими ні вас, ні вашу кохану людину.Якщо ви давно мрієте про відпочинок, то вам точно варто вибрати саме цей варіант для подарунка на 14 лютого. Ви разом проведете час у спеціальному чані, де дійсно висока температура води й де будуть ще й спеціальні трави та ефірні олії. Таким чином не тільки ваші м’язи стануть менш напруженими, але й настрій стане набагато кращим.Ще один варіант проведення часу, де ви можете скласти компанію своїй коханій людині. Ви відправляєтесь у бразильський ресторан з унікальною системою родізіо, завдяки якій ви зможете з’їсти ту кількість страв, яку самі захочете. Повірте, така вечеря вам точно обом запам’ятається надовго!День закоханих - це чудова нагода провести разом час у дійсно романтичній атмосфері. Для цього ви можете разом відправитись у спа і отримати цілий комплекс різноманітних процедур, які не тільки допоможуть приємно провести час, але й позитивно вплинуть на ваше здоров'я. Це буде повний релакс з використанням ефірних олій, бамбукових паличок та масажем, тож ваш коханий чи кохана зможуть нарешті якісно відпочити!Ми впевнені, що навіть якщо ви не змогли обрати щось з запропонованих вище варіантів, то свій ідеальний подарунок для коханої людини ви точно знайдете на bodo. А це означає, що яскраве святкування вам точно буде забезпечене!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію