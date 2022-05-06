«Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці

«Укрзалізниця» запустить експрес для закоханих у столиці
«Укрзалізниця» 14, 18 та 19 лютого запустить «Потяг до тебе» – експрес для закоханих.

Про це компанія повідомила у телеграмі.

Подорож триватиме 2,5 години, маршрут проходитиме по кільцю навколо Києва, починаючись і завершуючись на Центральному вокзалі. Відправлення 14 лютого о 18:56, а у вихідні, 18 та 19 лютого, о 12:56. Подорож буде у новому вагоні в купе на двох і з можливістю замовити спеціальне меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Квитки на цей рейс коштують 211 гривень і вже доступні виключно в застосунку «Укрзалізниці». Знайти «Потяг до тебе» в застосунку можна за запитом «Київ-Пасажирський» – «Київ-Романтичний».

Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником звʼяжуться додатково та запропонють опціональне меню.

У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком.

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Теги: Укрзалізниця, квитки, продаж, 14 лютого
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