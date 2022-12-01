У парках Луцька встановили «тривожну кнопку»

У парках Луцька встановили «тривожну кнопку»
У Луцьку в Центральному парку імені Лесі Українки встановили «тривожну кнопку».

Про це повідомили на сторінці «Луцької Венеції» в Інстаграм.

Таку ініціативу запровадили спільно кафе «Луцька Венеція» та Управління поліції охорони у Волинській області.

Зазначається, що така ж «тривожна кнопка» встановлена і в парку 900-річчя. Працює вона цілодобово.

«Це як номер - 911. При втраті телефону чи вуличному забіяці ви можете просто прийти і натиснути кнопку. І на ваш виклик терміново прийде наряд поліції», - повідомили ініціатори ідеї.

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Теги: тривожна кнопка
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