У парках Луцька встановили «тривожну кнопку»
Сьогодні, 02:11
У Луцьку в Центральному парку імені Лесі Українки встановили «тривожну кнопку».
Про це повідомили на сторінці «Луцької Венеції» в Інстаграм.
Таку ініціативу запровадили спільно кафе «Луцька Венеція» та Управління поліції охорони у Волинській області.
Зазначається, що така ж «тривожна кнопка» встановлена і в парку 900-річчя. Працює вона цілодобово.
«Це як номер - 911. При втраті телефону чи вуличному забіяці ви можете просто прийти і натиснути кнопку. І на ваш виклик терміново прийде наряд поліції», - повідомили ініціатори ідеї.
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Про це повідомили на сторінці «Луцької Венеції» в Інстаграм.
Таку ініціативу запровадили спільно кафе «Луцька Венеція» та Управління поліції охорони у Волинській області.
Зазначається, що така ж «тривожна кнопка» встановлена і в парку 900-річчя. Працює вона цілодобово.
«Це як номер - 911. При втраті телефону чи вуличному забіяці ви можете просто прийти і натиснути кнопку. І на ваш виклик терміново прийде наряд поліції», - повідомили ініціатори ідеї.
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