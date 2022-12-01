У парках Луцька встановили «тривожну кнопку»





Про це повідомили на сторінці «Луцької Венеції» в



Таку ініціативу запровадили спільно кафе «Луцька Венеція» та Управління поліції охорони у Волинській області.



Зазначається, що така ж «тривожна кнопка» встановлена і в парку 900-річчя. Працює вона цілодобово.



«Це як номер - 911. При втраті телефону чи вуличному забіяці ви можете просто прийти і натиснути кнопку. І на ваш виклик терміново прийде наряд поліції», - повідомили ініціатори ідеї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в Центральному парку імені Лесі Українки встановили «тривожну кнопку».Про це повідомили на сторінці «Луцької Венеції» в Інстаграм Таку ініціативу запровадили спільно кафе «Луцька Венеція» та Управління поліції охорони у Волинській області.Зазначається, що така ж «тривожна кнопка» встановлена і в парку 900-річчя. Працює вона цілодобово.«Це як номер - 911. При втраті телефону чи вуличному забіяці ви можете просто прийти і натиснути кнопку. І на ваш виклик терміново прийде наряд поліції», - повідомили ініціатори ідеї.

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