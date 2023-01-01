Де Росія посилює окупаційні війська

Російська Федерація в Україні посилює свої окупаційні війська на двох напрямках - Бахмутському та Лиманському.Про це йдеться у зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському та Новопавлівському напрямках.У Генштабі додали, що супротивник активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях захисників України."…Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках…", - зазначається у повідомленні.