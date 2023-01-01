Де Росія посилює окупаційні війська

Де Росія посилює окупаційні війська
Російська Федерація в Україні посилює свої окупаційні війська на двох напрямках - Бахмутському та Лиманському.

Про це йдеться у зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп’янському та Новопавлівському напрямках.

У Генштабі додали, що супротивник активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях захисників України.

"…Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках…", - зазначається у повідомленні.


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Теги: Росія, посилює війська
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