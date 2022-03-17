На Волині батьки загиблого солдата Максима Хартанюка отримали орден. ФОТО

На Волині батьки загиблого солдата Максима Хартанюка отримали орден. ФОТО
У селищі Ратному батькам солдата Максима Хартанюка вручили Орден «За Мужність» ІІІ ступеня, яким його нагороджено посмертно. Також родині передали подарунки від волинського підрозділу Національної гвардії та місцевої влади.

Про це повідомили у війській частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Зі словами співчуття до батьків звернулися голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен і селищний голова Ратного Віталій Бірук.

Командир волинських гвардійців полковник Василь Гуртовський подякував батькам за виховання мужнього сина та запевнив, що їхня родина не буде полишена напризволяще і матиме підтримку від побратимів-гвардійців.
На Волині батьки загиблого солдата Максима Хартанюка отримали орден. ФОТО

Максим Хартанюк загинув у травні 2022 року, виконуючи бойове завдання на Дніпропетровщині. Внаслідок артилерійського обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Для своїх побратимів він назавжди залишиться прикладом відваги та вірності присязі.
На Волині батьки загиблого солдата Максима Хартанюка отримали орден. ФОТО
На Волині батьки загиблого солдата Максима Хартанюка отримали орден. ФОТО

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Теги: Хартанюк, орден, посмертно, батьки
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