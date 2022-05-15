Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого

Минає триста п’ятдесят четверта доба з початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну.Інформаційне агентство Волинь Post традиційно пропонує до вашої уваги підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання.Сьогодні ми писали про таке:Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.Ірина Снитюк з Луцька про відкриття нових країн мріяла, ще коли займалася в ансамблі народного танцю «Волинянка». Адже з цим колективом представляла нашу культуру на міжнародних фестивалях.Незважаючи на спроби ворога завдати ударів по енергосистемі України та атакувати критичну інфраструктуру, дефіциту потужностей електроенергії немає.