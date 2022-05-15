Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого
12 лютий, 23:21
Минає триста п’ятдесят четверта доба з початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Інформаційне агентство Волинь Post традиційно пропонує до вашої уваги підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання.
Сьогодні ми писали про таке:
Як на Волині гвардійці працюють з дронами
Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.
Лучанка здобуває освіту в країні Центральної Америки
Ірина Снитюк з Луцька про відкриття нових країн мріяла, ще коли займалася в ансамблі народного танцю «Волинянка». Адже з цим колективом представляла нашу культуру на міжнародних фестивалях.
В Україні немає дефіциту потужностей електроенергії, – Укренерго
Незважаючи на спроби ворога завдати ударів по енергосистемі України та атакувати критичну інфраструктуру, дефіциту потужностей електроенергії немає.
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Інформаційне агентство Волинь Post традиційно пропонує до вашої уваги підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання.
Сьогодні ми писали про таке:
Як на Волині гвардійці працюють з дронами
Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.
Лучанка здобуває освіту в країні Центральної Америки
Ірина Снитюк з Луцька про відкриття нових країн мріяла, ще коли займалася в ансамблі народного танцю «Волинянка». Адже з цим колективом представляла нашу культуру на міжнародних фестивалях.
В Україні немає дефіциту потужностей електроенергії, – Укренерго
Незважаючи на спроби ворога завдати ударів по енергосистемі України та атакувати критичну інфраструктуру, дефіциту потужностей електроенергії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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