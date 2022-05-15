Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого

Добрі новини від ВолиньPost за 12 лютого
Минає триста п’ятдесят четверта доба з початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

Інформаційне агентство Волинь Post традиційно пропонує до вашої уваги підбірку добрих новин, які з'являлися на електронних шпальтах нашого видання.

Сьогодні ми писали про таке:

Як на Волині гвардійці працюють з дронами

Волинські гвардійці підкорюють небо, для того, аби захистити регіон і важливі об’єкти від ворога.

Лучанка здобуває освіту в країні Центральної Америки

Ірина Снитюк з Луцька про відкриття нових країн мріяла, ще коли займалася в ансамблі народного танцю «Волинянка». Адже з цим колективом представляла нашу культуру на міжнародних фестивалях.

В Україні немає дефіциту потужностей електроенергії, – Укренерго

Незважаючи на спроби ворога завдати ударів по енергосистемі України та атакувати критичну інфраструктуру, дефіциту потужностей електроенергії немає.

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Теги: добрі новини, Волинь, Луцьк, Україна
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