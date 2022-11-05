На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Зловмисник проник до приміщення, відкривши замок вхідних дверей, викрав жіночу куртку та грошові кошти в сумі 4942 гривень.



Відомо, що він є уродженцем міста Сокаль Львівської області, має вищу освіту, але не працює, розлучений, раніше не судимий. Органом досудового розслідування його дії кваліфіковано за ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 185 КК України.



У судовому засіданні адвокат просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, крім того зазначив, що той є колишнім працівником правоохоронних органів і перебування в умовах ізоляції є небезпекою для його життя та здоров’я.



Суд врахував, що підозрюваний ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, веде кочівний, аморальний спосіб життя, а тому може вживати всі можливі заходи спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Андрій Чалий постановив відправити підозрюваного під варту строком на шістдесят днів до Луцького слідчого ізоляторя, при цьому встановив для нього розмір застави, що становить 53 680 гривень.

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