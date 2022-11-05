На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч

На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч
У селі Дольськ Турійської селищної ради працівник котельні зупинив злодія, який близько 7-ої години ранку спробував непомітно вийти з адміністративної будівлі старостинського округу.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише КовельМедіа.

Зловмисник проник до приміщення, відкривши замок вхідних дверей, викрав жіночу куртку та грошові кошти в сумі 4942 гривень.

Відомо, що він є уродженцем міста Сокаль Львівської області, має вищу освіту, але не працює, розлучений, раніше не судимий. Органом досудового розслідування його дії кваліфіковано за ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні адвокат просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, крім того зазначив, що той є колишнім працівником правоохоронних органів і перебування в умовах ізоляції є небезпекою для його життя та здоров’я.

Суд врахував, що підозрюваний ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, веде кочівний, аморальний спосіб життя, а тому може вживати всі можливі заходи спрямовані на уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Андрій Чалий постановив відправити підозрюваного під варту строком на шістдесят днів до Луцького слідчого ізоляторя, при цьому встановив для нього розмір застави, що становить 53 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Турійськ, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками
Сьогодні, 22:25
На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч
Сьогодні, 21:28
Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку на понеділок, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
13 лютого на Волині світло не вимикатимуть
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія
01 лютий, 11:32
Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину Підозрюють у крадіжках: у Луцьку розшукують дівчину
05 листопад, 2022, 18:04
На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині
03 листопад, 2022, 22:13
У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
12 жовтень, 2022, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із 13 лютого у Бахмут журналістів пускатимуть за спецперепустками
Сьогодні, 22:25
 0
На Волині експравоохоронець хотів вкрасти жіночу куртку і майже 5 тисяч
Сьогодні, 21:28
 0
Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку на понеділок, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
13 лютого на Волині світло не вимикатимуть
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8