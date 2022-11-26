Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін

Столтенберг залишитися генсеком НАТО на другий термін
ЗМІ повідомляють, що на тлі війни в Україні Столтенберга хочуть залишити на повторний термін. Однак у НАТО запевняють, що він працюватиме лише до жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не продовжуватиме мандат та залишить свою посаду, як і планувалося, пізніше цього року. Про це суботу, 12 лютого, на запит dpa повідомила прессекретарка Альянсу Оана Лунгеску.

"Каденція генерального секретаря закінчується в жовтні цього року і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату", - заявила вона.

Мандат Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев'ять років генсеком НАТО. У березні, незабаром після початку російського вторгнення в Україну, його повноваження продовжили до 30 вересня 2023 року.

Останнім часом ЗМІ припускали, що 63-річного Столтенберга можуть залишити на посаді на тлі війни в Україні. Зокрема, видання Welt am Sonntag повідомило, що існує нібито неофіційна домовленість між країнами-членами Альянсу щодо продовження терміну повноважень Столтенберга до квітня 2024 року.

Очікується, що 30 членів НАТО ухвалять рішення про нового керівника щонайпізніше на липневому саміті у Вільнюсі.

Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

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Теги: НАТО, Столтенберг
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