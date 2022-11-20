13 лютого на Волині світло не вимикатимуть
Сьогодні, 19:15
13 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.
Про це повідомили у «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в понеділок.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили у «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в понеділок.
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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