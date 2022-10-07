Колишній декан луцького університету у 82 роки потрапив до Книги рекордів України

Колишній декан луцького університету у 82 роки потрапив до Книги рекордів України
Лучанин Євген Філіпчук – колишній декан Луцького національного технічного університету – у 82 роки потрапив до Книги рекордів України завдяки студентському листуванню з дружиною.

Про це пише Вісник.

Їхнім зворушливим листам понад 60 років. І саме вони стали основою для автобіографічного роману «Нехай розкажуть листи», який вийшов нещодавно.

У ньому спогади про студентське кохання – майбутню дружину Ольгу та про сім’ю, яку їм вдалося побудувати. Слово «любов» у своїх листах вживали 781 раз.

Кілька примірників Євген Філіпчук передав для рідного Луцького національного технічного університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЛНТУ, Луцьк, Книга рекордів України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 лютого на Волині світло не вимикатимуть
Сьогодні, 19:15
Колишній декан луцького університету у 82 роки потрапив до Книги рекордів України
Сьогодні, 18:47
Волинський прикордонник попри 4 операції на нозі хоче повернутися на фронт
Сьогодні, 18:06
Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини
Сьогодні, 17:29
Велика Британія може виробляти зброю в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
09 лютий, 05:28
У навчальному корпусі луцького університету зроблять гуртожиток для переселенців У навчальному корпусі луцького університету зроблять гуртожиток для переселенців
07 жовтень, 2022, 07:33
Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації» Викладач з Волині переміг на конкурсі творчих проектів «Код нації»
16 вересень, 2022, 22:26
У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень У волинському університеті штучний інтелект створює картини з пісень
24 серпень, 2022, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 лютого на Волині світло не вимикатимуть
Сьогодні, 19:15
 0
Колишній декан луцького університету у 82 роки потрапив до Книги рекордів України
Сьогодні, 18:47
 0
Волинський прикордонник попри 4 операції на нозі хоче повернутися на фронт
Сьогодні, 18:06
 0
Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини
Сьогодні, 17:29
 0
Велика Британія може виробляти зброю в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8