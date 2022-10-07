Колишній декан луцького університету у 82 роки потрапив до Книги рекордів України

Євген Філіпчук – колишній декан Луцького національного технічного університету – у 82 роки потрапив до Книги рекордів України завдяки студентському листуванню з дружиною.



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Їхнім зворушливим листам понад 60 років. І саме вони стали основою для автобіографічного роману «Нехай розкажуть листи», який вийшов нещодавно.



У ньому спогади про студентське кохання – майбутню дружину Ольгу та про сім’ю, яку їм вдалося побудувати. Слово «любов» у своїх листах вживали 781 раз.



Кілька примірників Євген Філіпчук передав для рідного Луцького національного технічного університету.

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