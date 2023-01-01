Погода в Луцьку на понеділок, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці піде дрібний дощ зі снігом, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -7° до -1°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -7° до -1°.
Народний прогноз погоди: Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.
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