Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини

На Волині чоловік надсилав для колишньої дружини повідомлення із образливим та нецензурним змістом і потрапив до суду.Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду, - пише Район.Рожище.Чоловік з 1 по 26 грудня відправляв повідомлення на мобільний телефон колишньої дружини, в яких ображав її нецензурними словами та погрожував розправою, внаслідок чого могла бути завдана шкода її психічному здоров'ю.У судовому засіданні порушник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав. Мовляв, писав повідомлення не особисто колишній дружині, а в загальну групу і вона могла їх не читати.Однак, після прослуховування аудіозаписів його телефонних розмов і повідомлень на особистий телефон колишньої дружини, пояснив, що це зробив на емоціях і більше такого не буде робити.Вину у вчиненні адміністративного правопорушення вдалося довести завдяки дослідженим в ході судового розгляду таким доказам:протокол про адміністративне правопорушення серії;супровідний лист;довідка про результати розгляду повідомлення;копії рапортів працівників поліції щодо отримання повідомлення про вчинення домашнього насильства;копія заяви та письмові пояснення потерпілої;копія постанови Локачинського районного суду про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства;скріншоти переписки з месенджера «Вайбер»;аудіозапис та усні пояснення чоловіка в судовому засіданні.Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 173-2 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 680 гривень.Окрім того, він заплатить в дохід держави 536 гривень судового збору.