Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини
Сьогодні, 17:29
На Волині чоловік надсилав для колишньої дружини повідомлення із образливим та нецензурним змістом і потрапив до суду.
Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду, - пише Район.Рожище.
Чоловік з 1 по 26 грудня відправляв повідомлення на мобільний телефон колишньої дружини, в яких ображав її нецензурними словами та погрожував розправою, внаслідок чого могла бути завдана шкода її психічному здоров'ю.
У судовому засіданні порушник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав. Мовляв, писав повідомлення не особисто колишній дружині, а в загальну групу і вона могла їх не читати.
Однак, після прослуховування аудіозаписів його телефонних розмов і повідомлень на особистий телефон колишньої дружини, пояснив, що це зробив на емоціях і більше такого не буде робити.
Вину у вчиненні адміністративного правопорушення вдалося довести завдяки дослідженим в ході судового розгляду таким доказам:
протокол про адміністративне правопорушення серії;
супровідний лист;
довідка про результати розгляду повідомлення;
копії рапортів працівників поліції щодо отримання повідомлення про вчинення домашнього насильства;
копія заяви та письмові пояснення потерпілої;
копія постанови Локачинського районного суду про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства;
скріншоти переписки з месенджера «Вайбер»;
аудіозапис та усні пояснення чоловіка в судовому засіданні.
Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 173-2 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 680 гривень.
Окрім того, він заплатить в дохід держави 536 гривень судового збору.
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Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду, - пише Район.Рожище.
Чоловік з 1 по 26 грудня відправляв повідомлення на мобільний телефон колишньої дружини, в яких ображав її нецензурними словами та погрожував розправою, внаслідок чого могла бути завдана шкода її психічному здоров'ю.
У судовому засіданні порушник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав. Мовляв, писав повідомлення не особисто колишній дружині, а в загальну групу і вона могла їх не читати.
Однак, після прослуховування аудіозаписів його телефонних розмов і повідомлень на особистий телефон колишньої дружини, пояснив, що це зробив на емоціях і більше такого не буде робити.
Вину у вчиненні адміністративного правопорушення вдалося довести завдяки дослідженим в ході судового розгляду таким доказам:
протокол про адміністративне правопорушення серії;
супровідний лист;
довідка про результати розгляду повідомлення;
копії рапортів працівників поліції щодо отримання повідомлення про вчинення домашнього насильства;
копія заяви та письмові пояснення потерпілої;
копія постанови Локачинського районного суду про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства;
скріншоти переписки з месенджера «Вайбер»;
аудіозапис та усні пояснення чоловіка в судовому засіданні.
Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 173-2 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 680 гривень.
Окрім того, він заплатить в дохід держави 536 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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