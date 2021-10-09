Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини

Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини
На Волині чоловік надсилав для колишньої дружини повідомлення із образливим та нецензурним змістом і потрапив до суду.

Про це йдеться у постанові Рожищенського районного суду, - пише Район.Рожище.

Чоловік з 1 по 26 грудня відправляв повідомлення на мобільний телефон колишньої дружини, в яких ображав її нецензурними словами та погрожував розправою, внаслідок чого могла бути завдана шкода її психічному здоров'ю.

У судовому засіданні порушник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав. Мовляв, писав повідомлення не особисто колишній дружині, а в загальну групу і вона могла їх не читати.

Однак, після прослуховування аудіозаписів його телефонних розмов і повідомлень на особистий телефон колишньої дружини, пояснив, що це зробив на емоціях і більше такого не буде робити.

Вину у вчиненні адміністративного правопорушення вдалося довести завдяки дослідженим в ході судового розгляду таким доказам:

протокол про адміністративне правопорушення серії;
супровідний лист;
довідка про результати розгляду повідомлення;
копії рапортів працівників поліції щодо отримання повідомлення про вчинення домашнього насильства;
копія заяви та письмові пояснення потерпілої;
копія постанови Локачинського районного суду про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства;
скріншоти переписки з месенджера «Вайбер»;
аудіозапис та усні пояснення чоловіка в судовому засіданні.

Суддя постановила визнати чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 173-2 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 680 гривень.

Окрім того, він заплатить в дохід держави 536 гривень судового збору.

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Теги: Волинь, образи, Рожище, суд
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