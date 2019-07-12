Волинянин виправдовував збройну агресію Росії





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише

У матеріалах справи йдеться про те, що уродженець Ковеля Вадим Ц. у численних телефонних розмовах вживав висловлювання, якими виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, а також виправдовував, визнавав правомірною та заперечував тимчасову окупацію частини території України.



Зокрема чоловік дозволяв собі такі вислови:



– «Ну, з яких ху*ов він добровольно тут сидить четвертий місяць, понімаючи, що єслі ця вся канітєль закончиться, вообще не важно, як вона закончиться: чи позитивно, чи негативно, чи виграє, чи програє Україна, йому пи*да, один хер. Ну, правильно? Ну, а нє? Він стоїть на захисті, бо народ йому довірив, і він потому цей народ рішив заї*ашити. Весь»



– «Значить Україна захватила Херсон. Ну, ї*ануться. Ї*ануться і не встать. Там паспорти люди в чергах беруть, ну, вони захвачують Херсон. Ви хоть те обороніть, що ще є»



– «Ми воспітуємо там бандерівців не понятно для чого. Ну як для чого - щоб в угоду Америці куснути Росію за п'ятку. От всьо, Америка за це нас потріпає за щоку. Скаже: О, ти, собака, молодець. Ну а ми від цього раді, хвостиком віляємо, що нас потріпали за щоку»



– «Що вони можуть воювати десятилетиями. Вони ще оці нові розработки, вони даже не задействовали. Не задействовали зараз в цій войні! Бо це ще не война. Для них це спецоперація. Юридично це зачищається від оцих, де там кричали, «батько наш Бандера». Ну, на х*й, ви це кричите? На х*й, ви їх дратуєте? Тим більше з яких х*в він вообще якийсь батько?! В мене прадіда заїб*шили ці УПА тут, на Волині. Ну, в мене жінка полуполька. Тьотку її заїб*шили. Тоже УПА! Ну, з яких х*в Бандера, с*ка! Він, блін, не українець навіть! Ну, блін. Ну, це йоб**ться! Нащо ви провоцировали руских, якщо вони на це реагіровали, як бик на красну тряпку? Зачем?»



– «Ви їх просто куражили спеціально, щоб вони сюда ввели войська! Кому це вигодно? Америці! Тільки Америці. Росії не вигідна ця война! Ну, не вигодна вона».



Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.



Волинянина визнали винним за ч.1 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 КК України. Йому призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, однак замінили двома роками умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин отримав умовне покарання за виправдовування збройної агресії Російської Федерації, а також заперечення тимчасової окупації території України.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Волинські новини".

У матеріалах справи йдеться про те, що уродженець Ковеля Вадим Ц. у численних телефонних розмовах вживав висловлювання, якими виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, а також виправдовував, визнавав правомірною та заперечував тимчасову окупацію частини території України.Зокрема чоловік дозволяв собі такі вислови:– «Ну, з яких ху*ов він добровольно тут сидить четвертий місяць, понімаючи, що єслі ця вся канітєль закончиться, вообще не важно, як вона закончиться: чи позитивно, чи негативно, чи виграє, чи програє Україна, йому пи*да, один хер. Ну, правильно? Ну, а нє? Він стоїть на захисті, бо народ йому довірив, і він потому цей народ рішив заї*ашити. Весь»– «Значить Україна захватила Херсон. Ну, ї*ануться. Ї*ануться і не встать. Там паспорти люди в чергах беруть, ну, вони захвачують Херсон. Ви хоть те обороніть, що ще є»– «Ми воспітуємо там бандерівців не понятно для чого. Ну як для чого - щоб в угоду Америці куснути Росію за п'ятку. От всьо, Америка за це нас потріпає за щоку. Скаже: О, ти, собака, молодець. Ну а ми від цього раді, хвостиком віляємо, що нас потріпали за щоку»– «Що вони можуть воювати десятилетиями. Вони ще оці нові розработки, вони даже не задействовали. Не задействовали зараз в цій войні! Бо це ще не война. Для них це спецоперація. Юридично це зачищається від оцих, де там кричали, «батько наш Бандера». Ну, на х*й, ви це кричите? На х*й, ви їх дратуєте? Тим більше з яких х*в він вообще якийсь батько?! В мене прадіда заїб*шили ці УПА тут, на Волині. Ну, в мене жінка полуполька. Тьотку її заїб*шили. Тоже УПА! Ну, з яких х*в Бандера, с*ка! Він, блін, не українець навіть! Ну, блін. Ну, це йоб**ться! Нащо ви провоцировали руских, якщо вони на це реагіровали, як бик на красну тряпку? Зачем?»– «Ви їх просто куражили спеціально, щоб вони сюда ввели войська! Кому це вигодно? Америці! Тільки Америці. Росії не вигідна ця война! Ну, не вигодна вона».Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.Волинянина визнали винним за ч.1 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 КК України. Йому призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, однак замінили двома роками умовно.

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