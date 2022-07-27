Велика Британія може виробляти зброю в Україні, – ЗМІ

Велика Британія може виробляти зброю в Україні, – ЗМІ
Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв'язків країни з НАТО.

Про це повідомляє "Ліга.Новини" з посиланням на The Telegraph.

Як зазначається, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, розглядатиметься як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

За даними The Telegraph, британські керівники їздили в Україну для розгляду можливості створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю, зокрема артилерію, та транспортні засоби на місці за ліцензією.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною.

У прем'єр-міністра та в Міноборони Великої Британії відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

Наголошується, якщо відповідний договір буде укладено, то це стане першим випадком спільного виробництва західного озброєння на території України.

Водночас британці зазначають, що Україна має значний досвід виробництва зброї.

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Теги: зброя, війна, Велика Британія, Україна
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